У Японії запрацювали сенсорні банкомати

Японський банк The Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd з середи почав використовувати банкомати, яким для здійснення операцій не потрібна картка чи ощадна книжка. Досить ввести дату народження і прикласти долоню до сенсорного пристрою, повідомляє банк.

"Використання банкоматів, які сканують біометричні дані клієнта, - перший випадок у Японії. Після реєстрації своїх біометричних даних у банку через новий тип банкоматів можна проводити операції за вкладами навіть у разі втрати картки чи ощадної книжки", - мовиться у повідомленні.

До кінця вересня банк введе 18 таких банкоматів, а до весни наступного року має намір встановити їх у кожному відділенні і великих торгових точках міста Огакі у префектурі Гіфу, передає РІА "Новости".