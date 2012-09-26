ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «У 2012-му охочих платити ПДВ в Україні стало на 60% більше» пише: податківці пов'язують цей тренд із "позитивною дерегуляцією". Альтернативне пояснення - добровільно-примусова робота тисяч підприємців на спрощенці, добряче ускладненій Податковим кодексом.

http://delo.ua/businessman/v-2012-m-zhelajuschih-platit-nds-v-ukraine-stalo-na-60-bolshe-185877/

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Також «Дело» в публікації «Держборг України скоротився на $635,3 млн.» пише: за даними Мінфіну, в гривневому еквіваленті сукупний держборг досяг до початку вересня 491,879 млрд грн.

http://delo.ua/ukraine/gosdolg-ukrainy-sokratilsja-na-6353-mln-185893/

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«Дело» в публікації «Утилізаційна» війна між Україною і Росією може закінчитися на саміті СНД» пише: проект угоди готується. В оптимістичному варіанті його можуть розглянути в Ялті 28 вересня.

http://delo.ua/ukraine/utilizacionnaja-vojna-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej-mozhet-zakonchits-185869/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Країну готують до розпродажу», в якому пише: Кабмін готує масштабний продаж державного майна. Збережуться у держвласності менш ніж 300 підприємств. Інші 1200 буде виставлено на торги. Це ключові енергетичні активи, шахти і спиртозаводи. Бізнес схвалює ідею доступу приватного капіталу в держсектор, але, на думку експертів, без прозорої приватизації підприємства скуповуватимуть за безцінь.

http://www.kommersant.ua/doc/2030491

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Чесні вибори дорогого коштують», у якому пише: в уряді наполягають, що змогли переконати Єврокомісію у виконанні Києвом усіх критеріїв для отримання кредиту в розмірі 610 млн. євро. Проте в ЕК не готові документально це зафіксувати і допускають виділення коштів лише після парламентських виборів, якщо спостерігачі визнають їх демократичними. Інакше наслідки для відносин України і ЄС будуть катастрофічними, вважають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/2030363

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Економіку України підніме долар» пише: почата два тижні тому США необмежена емісія долара для підтримання своєї економіки може дати прискорення й Україні.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Nashu-ekonomiku-ponimet-dollar.html

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Також «Сегодня» в публікації «Україна масово розпродає військову техніку» пише: прикордонники влаштували грандіозний ярмарок – посередники приймають заявки на техніку, а моряки протестують.

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraina-rasprodaet-voennuyu-tehniku.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Струм «на експорт» найближчими роками вдарить своїх» пише: Україна активно нарощує експорт електроенергії. Зараз це дає відчутний позитив, але, на жаль, в часі він обмежений. До того ж ставлення до зарубіжних споживачів дуже нагадує ставлення до інтуристів у Радянському Союзі: для них – комфортні готелі, для своїх громадян – немає місць у занедбаному готелі.

http://economics.unian.net/ukr/detail/141045

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Російські власники ТНК-BP хочуть зібрати 100% акцій компанії» пише: російські акціонери ТНК-BP вирішили поборотися за належну BP частку в компанії. Тепер, як і «Роснафта», вони претендують на всю частку британців. Перебити пропозицію держкомпанії буде дуже важко, прогнозують експерти.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4346411/partner_bp_vernulsya_k_torgam

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Також «Ведомости» в публікації «Економічні міністерства знову сперечаються» пишуть: схвалений урядом РФ прогноз Мінекономрозвитку на 2013-2015 рр. дуже оптимістичний, вважає Мінфін. Надії на приплив капіталу необгрунтовані, а рубль слабшатиме більше, ніж очікується.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4346581/pessimisty_iz_minfina

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Видання «Известия» в публікації «Мінфін ріже бюджет «РІА «Новости» пише: найбільший російський мультимедійний холдинг готується до зменшення держсубсидій.

http://izvestia.ru/news/535978

(УНІАН)