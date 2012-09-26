Держстат повідомляє про скорочення заборгованості із зарплати

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в серпні 2012 року скоротилася на 3%, порівняно з липнем, і на 1 вересня становила 956,121 млн грн; із початку року заборгованість скоротилася на 2,2%; порівняно з даними на 1 вересня 2011 року – на 17,2%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У Держстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати в серпні зафіксоване в 10 областях України. Відповідно, скорочення заборгованості спостерігалося в 14 областях, а також у АР Крим, Києві та Севастополі.

Зокрема, найвищий рівень заборгованості (плнад 100 млн грн) на 1 вересня ц.р. зафіксований у Донецькій – 166,588 млн грн (у серпні скоротилася на 7%, із початку року – на 16,8%, порівняно з 1 вересня 2011 року – скоротилася на 28,5%) і Харківській областях – 119,761 млн грн (у серпні зросла на 4,7%, із початку року – на 33%, порівняно з 1 вересня 2011 року – скоротилася на 15,8%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 вересня 2012 року становила 71,684 млн грн (у серпні скоротилася на 15%, із початку року – на 1,2%, порівняно з 1 вересня 2011 року – скоротилася на 25,1%).

Високий рівень заборгованості зафіксований також у Луганській – 74,522 млн грн (у серпні скоротилася на 2,5%, із початку року – на 19,8%, порівняно з 1 вересня 2011 року – скоротилася на 26,8%) і Запорізькій областях – 61,682 млн грн (у серпні скоротилася на 4,3%, із початку року зросла на 26,7%, порівняно з 1 вересня 2011 року зросла на 31,1%).

Найнижчий рівень заборгованості із заробітної плати на 1 вересня ц.р. зафіксований у Чернівецькій області – 167 тис. грн (у серпні зросла на 38%, із початку року скоротилася на 30,4%, порівняно з 1 вересня 2011 року – скоротилася майже в 10 разів), Рівненській – 1,6 млн грн (у серпні сума заборгованості скоротилася на 23,2%, із початку року – на 35,7%, порівняно з 1 вересня 2011 року – скоротилася на 31,7%) і Київській областях – 3,203 млн грн (у серпні скоротилася на 8,5%, із початку року скоротилася в 3 рази, порівняно з 1 вересня 2011 року скоротилася майже в 6 разів).

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 році заборгованість із зарплати скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд грн. У 2011 році заборгованість скоротилася на 19,8% – до 977,365 млн грн.