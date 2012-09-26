Торги на міжбанку відкрилися незначним зростанням котирувань

У середу, 26 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним підвищенням котирувань – 8,1420/8,1490 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2607/11, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4730/10,4855. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,2863/65 (вівторок – 1,2893/95).

У вівторок, 25 вересня, Нацбанк на ринок не виходив.