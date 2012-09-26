Держборг України у серпні скоротився до 61,539 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 серпня 2012 року становив 491,879 млрд грн, або 61,539 млрд дол., що на 1,02% менше за показник на кінець липня 2012 року.

Як наголошується в повідомленні Міністерства фінансів України, скорочення держборгу минулого місяця відбулося здебільшого за рахунок погашення 1 млрд дол. кредиту російському ВТБ.

Згідно з наданою інформацією, загальний урядовий борг за січень-серпень ц.р. збільшився майже на 4% (на 31 грудня 2011 року – 59,216 млрд. дол.).

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у серпні ц.р. скоротився на 2% – до 35,843 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) – виріс на 0,4%, до 25,696 млрд дол.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році виріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн, або 59,216 млрд дол.