На торгах у середу падіння пари EUR/USD продовжиться – експерт

На валютному ринку в середу, 26 вересня, варто чекати подальшого зниження пари EUR/USD – після прориву підтримки 1,29 буде відкрито шлях до позначок 1,2880 і 1,2850, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, Великобританія сьогодні опублікує лише звіт щодо роздрібної торгівлі. Але навряд чи саме це стане двигуном торгів. Рух GBP/USD може бути спрямований у район 1.6150 відразу після прориву 1,62.

USD/JPY продовжує торгуватися поблизу мінімумів, проте сьогодні в справу можуть втрутитися американські дані. Якщо сектор житла продемонструє показники вищі за прогнози, пара може відкотитися у район 78,00 з подальшою метою на 78,30.