На торгах у середу падіння пари EUR/USD продовжиться – експерт
13:14, 26 вересня 2012Фінанси
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На валютному ринку в середу, 26 вересня, варто чекати подальшого зниження пари EUR/USD – після прориву підтримки 1,29 буде відкрито шлях до позначок 1,2880 і 1,2850, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.
Як відзначають аналітики, Великобританія сьогодні опублікує лише звіт щодо роздрібної торгівлі. Але навряд чи саме це стане двигуном торгів. Рух GBP/USD може бути спрямований у район 1.6150 відразу після прориву 1,62.
USD/JPY продовжує торгуватися поблизу мінімумів, проте сьогодні в справу можуть втрутитися американські дані. Якщо сектор житла продемонструє показники вищі за прогнози, пара може відкотитися у район 78,00 з подальшою метою на 78,30.
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