У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 500 млн грн

У Києві припинено діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2011-2012 років було переведено в готівку 500 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Деснянського району міста Києва.

Як йдеться в повідомленні, прокуратура порушила стосовно 4 організаторів конвертаційного центру, мешканців Києва, кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 «ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) ККУ.

Встановлено, зловмисники придбали фіктивне підприємство ТОВ «Мілл-Груп», засновником якого за грошову винагороду став мешканець Луганської області. У такий же спосіб вони організували ще 20 фіктивних підприємств, через які відбувалося відмивання коштів.

Гроші надходили на рахунки фіктивних суб’єктів господарювання за різноманітні товари та послуги, яких насправді не існувало.

У ході розслідування кримінальної справи накладено арешт на рахунки фіктивних підприємств, на яких зберігалося близько 100 тис грн, проведено 24 обшуки в офісах, квартирах, складських приміщеннях, гаражах, які використовувалися зловмисниками задля архіву.

Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку із встановленою системою «клієнт-банк», документи бухгалтерського та податкового обліку, 105 тис грн, які підлягали передачі клієнтам.

Крім того, як зазначили в прокуратурі, з’ясувалося, що одним із клієнтів конвертаційного центру упродовж останніх 3 років було столичне підприємство, котре виграло тендер на поставку системи протипожежної безпеки за бюджетні кошти. За цей час директором підприємства на банківські рахунки «Мілл-Груп» було перераховано майже 1,7 млн грн державних коштів за фактично непоставлені товари та не сплачено понад 280 тис грн податку на додану вартість.

Стосовно директора товариства прокуратура Деснянського району порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків.

Досудове слідство у справі триває.