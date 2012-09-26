Чистий прибуток підприємств України в першому півріччі становив 3,207 млрд грн

Чистий прибуток великих і середніх підприємств за січень-червень 2012 року становив 3,207 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, цей показник не враховує результат діяльності банків (січень-червень 2012 року банки закінчили з прибутком - 1,568 млрд грн - УНІАН) і бюджетних установ. Також за видом економічній діяльності «Сільське господарство, мисливство, лісове господарство» дані наведено без урахування рослинництва, тваринництва й змішаного сільського господарства, які відстежуються лише в річній звітності.

За інформацією Держстату, основний обсяг прибутку в першому півріччі ц.р. забезпечили підприємства сфери транспорту та зв'язку - 5,676 млрд грн, промислові підприємства - 2,355 млрд грн і підприємства сфери торгівлі - 2,328 млрд грн.

Основну суму збитків за підсумками січня-червня 2012 року показали підприємства, що здійснюють операції з нерухомістю, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям - 6,242 млрд грн; підприємства, що надають комунальні та індивідуальні послуги, а також здійснюють діяльність у сфері культури та спорту - 1,965 млрд грн. У сфері сільського господарства, мисливства, лісового господарства зафіксовано збиток - 70,8 млн грн, при тому що 89,7% підприємств цієї сфери звітний період завершили з позитивним фінрезультатом (75,9 млн грн).

Загалом, як повідомляє Держстат, зі збитком січень-червень 2012 року завершили 42,5% великих і середніх підприємств країни, при цьому сума збитку становила - 58,18 млрд грн.

Довідка УНІАН. Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2011 році становив 112 млрд 930,3 млн грн проти 63 млрд 266,4 млн грн у 2010 році.