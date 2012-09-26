Податкова здійснюватиме досудові розслідування в режимі відеоконференцій

Державна податкова служба України (ДПСУ) підписала угоду про поставку систем відеозв'язку для підрозділів, що здійснюють досудові розслідування, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

У ДПСУ зазначають, що нова система дасть змогу скоротити витрати на слідчі дії. Зокрема, опитування свідків і підозрюваних, очні ставки, ідентифікацію акцизних марок, паспортів, печаток та інших документів можна буде здійснювати без відряджень. «Це заощадить як робочий час слідчих, так і бюджетні кошти, які витрачалися на поїздки в регіони при розслідуванні резонансних справ», - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Податківці наголошують, що відеоконференції актуальні саме для розслідування економічних злочинів, оскільки здебільшого злочинці використовують міжрегіональні мережі фіктивних підприємств, і доказову базу потрібно збирати по всій країні і за кордоном. Впровадження нової системи зв'язку, сподіваються в ДПСУ, прискорить процес збирання доказів.

Крім того, переоснащення правоохоронців зумовлене вимогами нового Кримінального процесуального кодексу, який вступає в дію 19 листопада 2012 року.