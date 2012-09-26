Приватні грошові перекази із-за кордону досягли 4% ВВП України

Обсяг приватних грошових переказів із-за кордону в другому кварталі 2012 року становив 1,782 млрд дол., що відповідає 4% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни (за підсумками першого кварталу ц.р. цей показник був на рівні 4,4% ВВП).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, обсяг переказів у другому, порівняно з першим кварталом 2012 року, збільшився на 152 млн дол. з 1,630 млрд дол.

За підсумками першого півріччя 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, перекази збільшилися до 3,412 млрд дол. з 3,296 млрд дол. При цьому, перекази через коррахунки банків становили 1,539 млрд дол., через міжнародні платіжні системи - 1,402 млрд дол.

За оцінками НБУ, обсяг переказів за допомогою неформальних каналів за січень-червень ц.р. становив 471 млн. дол.

В інформації регулятора зазначається, що найбільший обсяг переказів в Україну за перше півріччя 2012 року був зафіксований із Росії - понад 1 млрд дол. Суми переказів із США становили майже 300 млн дол., із Німеччини - близько 200 млн дол., Греції - близько 164 млн дол., Кіпру - 160 млн дол., Італії - 144 млн дол., Великої Британії - 114 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг приватних грошових переказів із-за кордону в 2011 році становив 7,019 млрд дол., що становило 4,2% ВВП країни за вказаний період.