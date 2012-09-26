Міжбанк в середу закрився котируваннями 8,1480/8,1515 грн/дол.

У середу, 26 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1420/8,1490, на 12:00 звузився спред: 8,1445/8,1490. На час закриття торгів цінові рівні зросли - 8,1480/8,1515 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2607/11, на 12:00 ціни піднялися - 0,2610/14. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2611/15. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 31,2100 (+0,1750).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2845/1,2910. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4730/10,4855, на 12:00 ціни підвищилися - 10,4775/10,4875. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз - 10,4650/10,4735.