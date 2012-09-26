НБУ в серпні збільшив фізичні обсяги золота в резервах на 5,7%
17:16, 26 вересня 2012Фінанси
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Національний банк України (НБУ) у серпні п.р. збільшив фізичні обсяги золота в золотовалютних резервах на 5,7% - до 1,12 млн тройських унцій.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
При цьому номінальна вартість золота в резервах Нацбанку в березні збільшилася до 1,860 млрд дол. з 1,714 млрд дол.
Питома вага золота в резервах за минулий місяць зросла до 6,2% з 5,7%.
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