Нацбанк може витратити 8,427 млрд дол. міжнародних резервів для виплат у валюті

Національний банк України (НБУ) може витратити 8,427 млрд дол. міжнародних валютних резервів протягом наступних 12 місяців (станом на кінець серпня 2012 р.) для забезпечення виплат в іноземній валюті (на кінець липня цей показник становив 8,443 млрд дол.).

Про це йдеться в інформації Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, витрачання резервів буде здійснюватися з метою забезпечення виплат (основна сума та відсотки) строком: до місяця - в ​​розмірі 288,72 млн дол.; від 1 до 3 місяців - 1,809 млрд дол., від 3 до 12 місяців - 6,321 млрд дол.

При цьому передбачені надходження в міжнародні резерви можуть становити 8,21 млн дол.

Таким чином, сальдо чистих витрат міжнародних резервів протягом наступних 12 місяців може становити 8,419 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, розмір міжнародних валютних резервів на кінець серпня 2012 року становитиме 30 млрд дол.

Валовий зовнішній борг України у другому кварталі 2012 року збільшився на 1,6%, або на 2,071 млрд дол. - до 128,955 млрд дол., у I півріччі - виріс на 2,2%, або 2,719 млрд дол.