У середу змінився лише індекс ставок за короткостроковими депозитами у гривні

У середу, 26 вересня, індекс ставок за депозитами фізичних осіб не змінився і залишався на рівні попереднього дня, крім короткострокових депозитів у гривні.

Про це свідчать дані про індекс ставок за депозитами фізосіб, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

Вартість гривневих вкладів на три місяці збільшилася до 17,71% з 17,56%.

Інші ставки за депозитами як у гривні, так і в інвалюті залишалися на рівні попереднього дня.

Зокрема, індекс по внесках у гривні на шість місяців був на рівні 18,63%, на дев'ять місяців - 18,69%, на 12 місяців - 18,96%

Ставки по валютних внесках також залишалися на рівні попереднього дня і були, в залежності від строковості, в межах: в доларах - 5,8-8,27%, в ​​євро - 4,49-6,81%.

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня 2011 року стали розраховуватися «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD). У список банків, які оголошують ставки, входить 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку за «класичним» депозитом для стандартних сум на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США і євро.