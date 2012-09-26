НБУ доповнив порядок розрахунку максимальної вартості субборгу в золоті

Національний банк України (НБУ), своєю постановою № 389 від 20 вересня 2012 року, доповнив порядок розрахунку максимальної вартості субординованого боргу, залученого в золоті в стандартних зливках з їхньою фізичною поставкою в банк.

Як повідомлялося, НБУ з 3 липня ц.р. (постанова НБУ № 250 від 20 червня 2012 року) дозволив комбанкам залучати субборг у золоті. При цьому його вартість обмежувалася ставкою (LIBOR мінус GOFO) для дванадцятимісячного періоду, яка встановлюється Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів (LBMA).

Регулятор 389-тою постановою допускає, що максимальна ставка може бути на рівні LIBOR мінус GOFO плюс 1,5% готових, але це з урахуванням комісії, неустойки та інших зборів згідно з відповідним договором про залучення субборгу.

Постанова набула чинності з моменту її підписання.