Іспанія готується прийняти новий бюджет жорсткої економії
10:29, 27 вересня 2012Фінанси
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Іспанія готується прийняти новий бюджет жорсткої економії. Це нова спроба іспанської влади уникнути необхідності звертатися до ЄС і МВФ з офіційним запитом про позику, повідомляє ВВС.
Уряд оголосить про плани подальших скорочень витрат і підвищення податків, покликаних заощадити 39 мільярдів євро (50 мільярдів доларів).
Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що всі верстви іспанського суспільства змушені піти на жертви.
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