Іспанія готується прийняти новий бюджет жорсткої економії

Іспанія готується прийняти новий бюджет жорсткої економії. Це нова спроба іспанської влади уникнути необхідності звертатися до ЄС і МВФ з офіційним запитом про позику, повідомляє ВВС. Уряд оголосить про плани подальших скорочень витрат і підвищення податків, покликаних заощадити 39 мільярдів євро (50 мільярдів доларів). Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що всі верстви іспанського суспільства змушені піти на жертви.

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