Міжбанк відкрився зростанням котирувань - 8,1450/8,1520 грн/дол.

У четвер, 27 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 8,1450/8,1520 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2610/14, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,4930/10,4875. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися - 1,2886/88 (середа - 1,2863/65).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.