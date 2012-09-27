У четвер ймовірне подальше падіння пари EUR / USD - експерт

На валютних торгах у четвер, 27 вересня, пара EUR/USD може повернутися в район 1,2940, також можливе її подальше падіння до позначки 1,28, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, пара GBP/USD буде залишатися під дією ринкових настроїв. Опублікований сьогодні звіт щодо ВВП Великобританії за 2 квартал навряд чи зможе викликати більшу активність. Дані лише підтвердять перебування економіки країни в рецесії. Якщо слабкість EUR продовжиться, ймовірно зміцнення GBP/USD біля позначки 1,62.

Торги по USD/JPY будуть залежати від американських даних. Ринок праці залишається одним з найцікавіших релізів, враховуючи слабкість недавніх показників. Якщо і далі продовжиться зростання показника заявок, рух до 77,00 зовсім не виключено.

На торгах у четвер в центрі уваги інвесторів буде бюджет Іспанії на 2012 рік, а особливо перспективи заходів жорсткої економії, які вже викликали активну реакцію населення по всій країні. Ситуація досить складна. З одного боку, треба думати про настрої всередині Іспанії і нейтралізувати протести, а з іншого боку - треба працювати з продовжують рости дефіцитом, який заважає отримати допомогу з боку ЄС. Якщо скорочення витрат буде різким, то це може надати підтримку EUR/USD, оскільки стане провісником подальшого прохання про допомогу.