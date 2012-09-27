Visa просить Януковича ветувати закон про функціонування платіжних систем

Міжнародна платіжна система Visa просить Президента України ветувати ухвалений Верховною Радою України Закон № 10656 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків»), говориться в заяві Visa, переданому агентству УНІАН.

Компанія Visa висловлює глибоке розчарування рішенням ВРУ затвердити вищевказаний документ, ініційований Національним банком України (НБУ).

«Дане рішення було ухвалене без врахування позиції учасників індустрії, які висловили серйозну стурбованість ключовими положеннями Закону № 10656, а також всупереч понад 300 рекомендаціям та поправкам, розробленим банківським і фінансовим співтовариством», - йдеться в заяві.

Як відзначає Visa, закон встановлює «непрозорі правила для всієї індустрії, надає жорсткий регуляторний тиск на бізнес, значно звужує права окремих учасників ринку на здійснення діяльності в Україні і, таким чином, перешкоджає подальшому розвитку галузі на основі принципів відкритої конкуренції».

Крім того в заяві вказується, що у зв'язку з відсутністю чітких механізмів регулювання, прийняття Закону № 10656 може перешкодити розвитку індустрії електронних платежів в Україні «внаслідок встановлення де факто монополії на українському платіжному ринку, що матиме негативні наслідки.

«Ми просимо Президента України Віктора Януковича ветувати цей Закон та надати представникам бізнесу і експертам можливість здійснити свій внесок у створення прогресивного законодавства, яке сприятиме розвитку індустрії електронних платежів» - йдеться в заяві Visa.

При цьому компанія Visa підтверджує свою прихильність українському ринку і готовність забезпечувати доступ до безпечних, надійних і зручних засобів здійснення електронних платежів для споживачів, представників бізнесу та державних органів.

«Ми готові працювати в тісній співпраці з представниками Адміністрації Президента, Уряду, Верховної Ради та Національного банку України з метою створення законодавчої та регуляторної бази, яка сприятиме подальшому розвитку електронних платежів в країні на основі принципів чесної і відкритої конкуренції», - відзначають в компанії Visa.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня ц.р. Верховна Рада України ухвалила Закон № 10656 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків)».

Даний документ передбачає ведення Національним банком реєстру платіжних систем та систем розрахунків в Україні, їхніх членів/учасників і операторів послуг платіжної інфраструктури та надання права здійснювати діяльність в Україні тільки після їхньої реєстрації в порядку, встановленому Національним банком.

Також документ надає Національному банку право визначати порядок здійснення в Україні маршрутизації, клірингу і взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, що здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих банками-резидентами.

Крім того, закон дає Нацбанку право встановлювати граничні суми розрахунків готівковими коштами для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб-підприємців.