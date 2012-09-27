Податкова у січні-серпні зареєструвала 38,6 млн накладних з 377,5 млрд грн ПДВ

В єдиному реєстрі податкових накладних в січні-серпні 2012 року зареєстровано 38,6 млн документів з сумою ПДВ в розмірі 377,5 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Згідно з даними ДПСУ, майже 95% даної суми - це накладні з сумою ПДВ понад 10 тис. грн. Таких зареєстровано близько 4,2 млн на суму 356,4 млрд грн.

Крім того, у понад 5 разів зросла і кількість платників, які реєстрували накладні. Зокрема, у січні-серпні п.р. податкові накладні зареєстрували 118,9 тис. платників проти 23,5 тис. платників роком раніше.

Податківці нагадують, що реєстрація накладної в єдиному реєстрі дозволила спростити адміністрування ПДВ та удосконалити процедуру відшкодування податку.

Нагадаємо, з 1 січня 2012 року вводиться реєстрація у єдиному реєстрі податкових накладних із сумами ПДВ більше 10 тис. грн і податкових накладних на поставки підакцизних та імпортованих товарів.

До 2012 року для реєстрації в реєстрі направлялися податкові накладні з сумою ПДВ понад 1 млн грн (з 1 січня 2011 року) та понад 100 тис. грн (з 1 липня 2011 року).