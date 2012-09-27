Середня зарплата в Україні знизилася до 3,073 тис. грн

В Україні середня заробітна плата в серпні 2012 року становила 3,073 тис. грн, що на 2,5%, або на 78 грн, менше, порівняно з липнем.

Порівняно з серпнем 2011 року, рівень середньої заробітної плати в серпні 2012 року підвищився на 14,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні в серпні ц.р. спостерігався в Києві - 4,571 тис. грн (скоротилася порівняно з липнем 2012 року на 2,7%, порівняно з серпнем 2011 року зросла на 12,7%), а також у Донецькій - 3,576 тис. грн (-1,2%; +12,3% відповідно), Київській — 3,369 тис. грн (+3,1%; +17,7%) і Луганській областях - 3,19 тис. грн (-1,2%; +14,5%).

Найнижчий рівень середньої зарплати відзначено в Тернопільській області - 2,196 тис. грн (скоротилася порівняно з липнем 2012 року на 1,8%; порівняно з серпнем 2011 року зросла на 14,1%), Херсонській - 2,278 тис. грн (-5,1%; +13,8%), Чернівецькій - 2,377 тис. грн (-5,4%; +16,5%) і Чернігівській областях — 2,382 тис. грн (-3,7%; +17,2%).

В цілому зниження рівня середньої заробітної плати в серпні проти липня 2012 року спостерігалося в 23 областях, а також у Києві, Севастополі і АР Крим, відповідно, цей показник підвищився в 1 області (Київська область).

Зокрема, в серпні ц.р. середня зарплата в АР Крим становила 2,744 тис. грн (-1,8%; +15,4%), у Вінницькій області - 2,462 тис. грн (-5%; +16%), Волинській - 2,411 тис. грн (-4,5%; +16,8%), Дніпропетровській — 3,172 тис. грн (-2,7%; +12,4%), Житомирській - 2,393 тис. грн (-5%; +12,8%), Закарпатській — 2,411 тис. грн (-4%; +14,8%), Запорізькій - 2,977 тис. грн (-2,4%; +11%), Івано-Франківській - 2,636 тис. грн (-2,7%; +14,5%), Кіровоградській - 2,468 тис. грн (-3,6%; +13,2%), Львівській - 2,66 тис. грн (-2,2%; +14,5%), Миколаївській - 2,827 тис. грн (-4,3%; +13,6%), Одеській - 2,721 тис. грн (-2,1; +13,1%), Полтавській - 2,876 тис. грн (-2,8%; +12,9%), Рівненській - 2,607 тис. грн (-4,6; +17%), Сумській - 2,576 тис. грн (-4,1%; +13%), Харківській - 2,816 тис. грн (-2,4%; +14,2%), Хмельницькій - 2,507 тис. грн (-3,1%; +17%), Черкаській областях - 2,553 тис. грн (-3,5%; +15,5%), у Севастополі — 2,799 тис. грн (-4,9%; +13,6%).

За даними Держстату, фонд оплати праці в січні-серпні 2012 року становив 258,494 млрд грн, що на 16,8% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У серпні фонд оплати праці було нараховано у розмірі 33,232 млрд грн.