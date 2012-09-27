Дефіцит держбюджету з початку року збільшився більш як утричі

Дефіцит державного бюджету України в січні-серпні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився більш як утричі - до 16,655 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

У тому числі дефіцит загального фонду становив 14,216 млрд грн, що більш як удвічі вище, ніж роком раніше.

Доходи держбюджету за вказаний період становили 220,712 млрд грн, що на 9,3% більше, ніж за відповідний період 2011 року. У тому числі доходи загального фонду становили 188,451 млрд грн - на 11,1% більше, ніж у січні-серпні 2011 року.

Надходження до загального фонду податку на додану вартість (ПДВ) становили 121,109 млрд грн (сума відшкодування ПДВ грошовими коштами становила 31,083 млрд грн), податку на прибуток - 37,325 млрд грн, акцизного податку з вироблених в Україні товарів - 15,360 млрд грн.

До спецфонду держбюджету надходження становили 32,261 млрд грн.

Витрати держбюджету за січень-серпень ц.р. становили 234,185 млрд грн, що на 14,5% більше відповідного періоду 2011 року, в т.ч. видатки загального фонду збільшилися на 15% - до 203,162 млрд грн.

Витрати на погашення основної суми боргу за вказаний період із держбюджету становили 45, 887 млрд грн, а на обслуговування - 15,253 млрд грн, що на 9,8% більше, ніж у 2011 році.

Обсяг запозичень до держбюджету становив 79,711 млрд грн, у т.ч. до загального фонду - 76,755 млрд грн (у тому числі випуск ОВДП на поповнення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» в сумі 6 млрд грн). На внутрішньому ринку було залучено 52,776 млрд грн, від зовнішніх джерел - 26,935 млрд грн, В т.ч. до спеціального фонду на фінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку - 2,956 млрд грн.

Надходження від приватизації державного майна за січень-серпень 2012 року становитиме 5,267 млрд грн.

Читайте також: Економіка надірвалася від передвиборних "подарунків"

Довідка УНІАН. Згідно із законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, видатки - 396,683 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.