На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1455/8,1490 грн/дол.

У четвер, 27 вересня, на українському межбанке торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1450/8,1520, до 12:00 звузився спред 8,1455/8,1485. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1455/8,1490 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/14, до 12:00 ціни знизилися до 0,2607/11. На час закриття торгів ціни повернулися до уранішніх значень 0,2610/14. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,1450 (-0.0650).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2865/1,2900. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,4730/10,4875, до 12:00 ціни піднялися до 10,4820/10,4900. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,4830/10,4915.