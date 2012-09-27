“ВТБ Банк” продасть портфель проблемних кредитів на 800 млн грн

“ВТБ Банк” (Київ) планує продати портфель проблемних роздрібних кредитів загальним обсягом 800 млн грн, які були видані у період 2008-2009 рр. Про це заявив заступник голови правління “ВТБ Банку” Микола Суганяка на прес-конференції у четвер.

“Я не можу поки що назвати параметри цієї операції, тому що вона ще не закрита, вона в процесі... Обсяг портфелю, який готується до продажу, по суті вже готовий та аудований — це близько 800 млн грн”, - сказав банкір.

За його словами, пропонований до продажу портфель буде розділено на декілька лотів залежно від строковості, виду кредитування тощо.

М.Суганяка також повідомив, що за виданими в період посткризи роздрібними кредитами “ВТБ Банк” має прострочену заборгованість за автокредитами — менш як 1%, за кредитами готівкою — в межах 7%, що є прийнятним рівнем для цього виду кредитів.

Довідка УНІАН. ПАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня становили 38,17 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 24,99 млрд грн, зобов'язання - 34,68 млрд грн, статутний капітал - 5,416 млрд грн, власний капітал - 3,49 млрд грн.

“ВТБ Банк” (м. Київ) в січні-червні 2012 року одержав чистий прибуток у розмірі 382,9 млн. грн.

Російський «Внешторгбанк» (ВТБ) на 1 квітня 2012 року володів 99,9737% акцій ПАТ «ВТБ Банк».