Держструктури РФ планують замовити десятки літаків Ан-140

Компанія «Російські машини», до складу якої входить Самарський авіазавод, передбачає до кінця року підписати контракти на постачання державним структурам Росії кількох десятків літаків Ан-140.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер, 27 вересня, повідомив журналістам директор з авіаційного бізнесу ВАТ «Російські машини» Сергій Лихарєв.

За його словами, до кінця року компанія підпише контракт на 11 літаків Ан-140.

«Крім того, ми ведемо переговори про підписання контрактів ще на кілька десятків літаків, які будуть поставлені одній з російських держструктур», - сказав С.Лихарєв.

Як повідомляв раніше УНІАН, держпідприємство «Антонов» має намір у рамках міжнародного авіасалону «Авіасвіт-ХХІ» (відбувається в Києві з 27 вересня по 1 жовтня – УНІАН) підписати договір із російською компанією «Російські машини» про створення спільного підприємства з виробництва літаків Ан-140. Про це 26 вересня повідомив президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

За його словами, Самарський авіазавод, який є партнером ДП «Антонов» з виробництва літаків Ан-140, має чималу кількість замовлень на ці машини.

«Тому ми маємо намір створити спільне підприємство, що дозволить нам інтенсифікувати виробництво цього літака. Надалі ми плануємо створювати спільні підприємства за кожним літаком, який ми виробляємо, спільно з російськими партнерами. Таке СП займатиметься продажем літаків, їх обслуговуванням і підготовкою льотного персоналу», - сказав Д.Ківа.

Нагадаємо, що, починаючи з 2015-2016 рр., російське оборонне відомство планує почати закупівлю нових серійних військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки Ан-70 і модернізованого важкого транспортного літака Ан-124-100 «Руслан».

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав і зобов’язань ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогоднішній день складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-Агро»).