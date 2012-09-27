Акціонери «Фідобанку» збільшили статутний капітал на 48%

Акціонери «Фідобанку» (м. Київ) на позачергових зборах 25 вересня ухвалили рішення про збільшення статутного капіталу на 48% - до 1 млрд грн. Про це мовиться у повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Повідомляється, що банк має намір здійснити приватне розміщення 32,431 млрд штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції - 1 копійка. Продаж акцій планується здійснювати вище за номінал - по 1,6 копійки за одну акцію.

Розміщення паперів проходитиме у два етапи - з 19 листопада по 10 грудня 2012 року і з 11 по 13 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня 2012 р. шведська група SEB оголосила про завершення операції з продажу свого українського дочірнього «СЕБ Банку» (м. Київ) групі компаній, власником яких є Олександр Адарич. До цього повідомлялося, що SEB підписала угоду про продаж свого роздрібного банківського бізнесу в Україні місцевій групі «Євробанку», підконтрольній О.Адаричу.

У липні ц.р. було оголошено про перейменування «СЕБ Банку» у «Фідобанк».

Довідка УНІАН. ПАТ «Фідобанк» (раніше «СЕБ Банк» і банк «Ажіо») створене в 1991 році.

Станом на 1 липня 2012 року за обсягом активів «Фідобанк» займав 68-ме місце серед 176 банків з активами 2,422 млрд грн.