ЄС хоче запровадити санкції проти США за нелегальні субсидії “Боїнгу”

Брюссель. Європейський Союз хоче запровадити торговельні санкції проти США у розмірі в 12 млрд дол на рік через нелегальні субсидії корпорації “Боїнг”.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, з таким проханням Комісія звернулася сьогодні до Органу вирішення суперечок Світової організації торгівлі (СОТ).

ЄС вважає, що саме таких збитків він зазнає в результаті нелегальної допомоги з федерального бюджету США та з бюджетів окремих Штатів корпорації “Боїнг”.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Комісія дійшла висновку, що США не виконали своїх зобов’язань щодо відкликання нелегальних субсидій, або корегування їхнього негативного ефекту. У зв’язку з цим Комісія заявила про намір продовжити розгляд цього питання в рамках СОТ.

У березні цього року Апеляційний орган СОТ відкинув апеляцію США і, таким чином, визнав, що в період з 1989 по 2006 рік загальна сума незаконних субсидій “Боїнгу” становила від 5 до 6 млрд дол.

Крім того, незаконні субсидії з 2006 по 2012 рік становили ще 3,1 млрд дол.