Мін'юст пропонує спростити реєстрацію підприємців

Міністерство юстиції України пропонує змінити законодавство про державну реєстрацію юридичних і фізичний осіб-підприємців, спростивши окремі його положення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, відповідний проект закону міністерство винесло на громадське обговорення.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, проектом пропонується усунути ряд колізій у чинному законодавстві.

Пропонується виключити положення, що зобов'язує всіх юридичних і фізичних осіб-підприємців, створених і зареєстрованих до 1 липня 2004 року, подавати державному реєстраторові реєстраційну картку для включення відомостей про них в єдиний держреєстр.

Крім того, пропонується виключити положення про те, що свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, оформлені з використанням бланків старого зразка і видані до 1 липня 2004 року, після настання встановленого законом терміну вважаються недійсними.