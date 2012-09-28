Іспанія розробила план економії 50 млрд дол. Тепер може просити допомоги у ЄС

Кабінет міністрів Іспанії представив новий бюджетний план, згідно з яким країна заощадить 50 млрд дол. Незважаючи на необхідність бюджетних урізувань, у бюджеті передбачене підвищення пенсій.

Перший заступник прем'єр-міністра Сорайя Саенс де Сантамарія оголосила про створення спеціального відомства для відстежування фінансових потоків.

Крім того, Кабінет міністрів запропонував 43 нових закони, спрямованих на відкриття робочих місць і підвищення конкурентоспроможності економіки.

Новий бюджет дасть Іспанії можливість просити ЄС про новий пакет фінансової допомоги до кінця року.

На поточному тижні тисячі іспанців взяли участь у масових протестах проти бюджетних заходів жорсткої економії, передає «Газета.Ru».