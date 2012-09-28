Ціна золота досягла максимуму з лютого на статданих зі США і повідомлень з ЄС

Ціна золота зросла до кінця торгів четверга, 27 вересня, до максимальної позначки з лютого поточного року на тлі статистики щодо кількості заявок із безробіття за тиждень із США, а також затвердження бюджету Іспанії на 2013 рік.

До кінця сесії грудневий ф'ючерс на золото на Нью-Йоркській біржі Comex зріс в ціні на 1,5%, або на 26,90 долара, - до 1780,50 долара за тройську унцію.

Крім того, з позитивом учасники торгів відреагували на повідомлення китайського ділового видання Shanghai Securities News про дискусію серед членів уряду країни щодо нових заходів економічного стимулювання. "Можливість додаткових кроків із підтримання економіки є, і це підтримує ринки", - вважає асистент з управлінню активами Oakbrook Investments Пітер Янковськіс, передає ПРАЙМ.

Зростання цін на золото у 2011 році становило майже 10%. У результаті одинадцятилітній період зростання вартості металу є найтривалішим з 1920 року. За другий квартал 2012 року вартість золота знизилася на 4%. За серпень ціна золота зросла приблизно на 5%.