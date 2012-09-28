На торгах у п'ятницю пара EUR/USD зміцниться на тлі слабнучого долара – експерт

На торгах у п'ятницю, 28 вересня, ймовірне ослаблення американської валюти, що може вилитися у зміцнення пари EUR/USD до позначки 1,2960 з метою на 1,30, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, слабкість долара крім «бюджетної історії» Іспанії обумовлена ще й іншими чинниками: потоками валют на батьківщину у зв'язку з репатріацією в кінці кварталу, а подекуди (у США) і фінансового року. Нагадаємо, сьогодні день перебалансування і закриття позицій в рамках бухгалтерського обліку.

GBP/USD може продовжити своє сходження. Опублікований у п'ятницю звіт щодо ділової активності у сфері послуг, скоріш за все, пройде непоміченим. Після прориву 1,6270 варто чекати зміцнення GBP/USD в районі 1,6315.

Ситуація з USD/JPY залишається досить небезпечною. Повсюдна слабкість USD може сприяти прориву сильної підтримки 77,60 з подальшою метою на 77,00.