Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,1460/8,1510 грн/дол.

У п'ятницю, 28 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,1460/8,1510 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2633/37, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5280/10,5360. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову зросли – 1,2928/30 (четвер — 1,2886/88).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.