Україна продовжує переговори про перегляд умов МВФ

Україна веде переговори щодо перегляду умов МВФ з підвищення тарифів для населення, яке «не витримає гонки за тарифами». Про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з головою Представництва ЄС в Україні Яном Томбінські у четвер.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, прем’єр наголосив на важливості продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, повідомивши, що сторони ведуть переговори щодо перегляду умов МВФ з підвищення тарифів для населення, яке, за словами глави Уряду, «не витримає гонки за тарифами» з огляду, в тому числі, й на високі ціни на російський газ для України.

Також М.Азаров нагадав, що Україна веде переговори з Росією щодо перегляду газового контракту.

Крім того, відзначив М.Азаров, на сьогодні йде мова про модернізацію газотранспортної системи України.

Україна також ініціює проведення Європейської енергетичної конференції. «Ми розраховуємо на активну позицію Європейського Союзу у цьому питанні», - сказав глава уряду.