Мінфін у жовтні планує провести тільки два аукціони з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України у жовтні планує провести тільки два аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це мовиться у графіку розміщення ОВДП на жовтень, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Згідно з графіком, аукціони планується провести 16 і 23 жовтня. Інвесторам буде запропоновано стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

Як повідомляв УНІАН, на останньому вересневому аукціоні 25 вересня Мінфіну вдалося залучити до державного бюджету 780,34 млн. грн.

Мінфін залучив 213,94 млн. грн від розміщення 5-річних ОВДП, 200 млн. грн від розміщення 7-річних облігацій, при цьому основний обсяг залучення забезпечило дорозміщення 3-річних ОВДП з індексованою вартістю - 366,39 млн. грн.

Довідка УНІАН. На 27 вересня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становив 189,911 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 92,912 млрд грн, банків — 76,677 млрд грн, нерезидентів — 4,191 млрд грн.