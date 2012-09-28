«Укрсоцбанк» збільшує статутний капітал

Акціонери «Укрсоцбанку» на позачергових зборах 27 вересня внесли зміни до Статуту фінансової установи, пов'язані зі збільшення статутного капіталу банку на 544,5 млн. грн (на 43%) – з 1,27 млрд грн до 1,815 млрд грн.

Про це сказано у повідомленні, розміщеному на сайті фінустанови.

«Збільшення розміру статутного капіталу допоможе банку зміцнити свій регулятивний капітал і дасть можливість й надалі підтримувати своїх клієнтів», – цитуються в повідомленні слова голови правління «Укрсоцбанку» Бориса Тимонькіна.

Довідка УНІАН. «Укрсоцбанк» (ТМ UniCreditBank) заснований у вересні 1990 року, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня становили 39,99 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 28,55 млрд грн, зобов'язання – 33,56 млрд грн, статутний капітал – 1,27 млрд грн, власний капітал – до 6,43 млрд грн.

«Укрсоцбанк» в січні-червні 2012 року одержав чистий прибуток у розмірі 4,47 млн. грн.

На 1 квітня 2012 року основними акціонерами банку були українська «Ферротрейд Інтернешнл», пряма участь – 69,1456% і UniCredit Bank Austria AG, пряма участь – 26,2693%, опосередкована – 69,1456%.