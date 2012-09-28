Іноземні інвестори збільшили відрахування податків у держбюджет

Підприємства з іноземними інвестиціями з початку року спрямували до державного бюджету 22,3 млрд грн податків, що на 3% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Зокрема, ними було сплачено 8 млрд грн ПДВ, на 24% більше, ніж за аналогічний період 2011 року). Місцеві бюджети одержали від інвесторів 6,2 млрд грн, на 18% більше торішніх показників.

Підприємства з іноземними інвестиціями характеризуються відносно високим рівнем середньої заробітної плати — 3,7 тис. грн, за даними на 1 вересня 2012 року (минулого року — 3,28 тис. грн).

У ДПСУ відзначають, що близько 43 тис. іноземних інвесторів за останні два роки обрали Україну як постійний майданчик для розвитку бізнесу.

Податківці впевнені, що стабільність присутності іноземних інвесторів в українській економіці досягнуто, зокрема, за рахунок добросовісного виконання державних зобов'язань перед інвесторами. Цього року інвестори заявили до відшкодування 11,4 млрд грн ПДВ, одержали 12,3 млрд грн, із них 7,5 млрд грн в автоматичному режимі.

Крім того, знизилася кількість планових документальних перевірок підприємств з іноземними інвестиціями щодо дотримання податкового законодавства. Так, якщо в 2010 році було проведено 2,918 тис. перевірок, то в 2011 році — 1,834 тис., а в січні-серпні 2012 року - 853.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держподатслужби, в серпні 2012 року сума автоматичного відшкодування ПДВ становила 2,2 млрд грн. При цьому 900 млн. грн одержали іноземні інвестори, зокрема 78 підприємств із європейським капіталом, що працюють в Україні, одержали відшкодування ПДВ на загальну суму 752 млн. грн.