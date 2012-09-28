Міжбанк п'ятниці: закриття торгів - 8,1480/8,1520 грн/дол.

У п'ятницю, 28 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1460/8,1510, до 12:00 ціни піднялися 8,1500/8,1530. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до таких значень 8,1480/8,1520 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2633/37, до 12:00 ціни підвищилися - 0,2634/38. До закриття торгів ціни знизилися 0,2630/34. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,0500 (-0,0950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2910/1,2960. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5280/10,5360, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,5415/10,5495. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5310/10,5400.