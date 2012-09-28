«Аваль Брок» стала власником 58,85% акцій «УкрКарт»

Інвестиційна компанія «Аваль Брок» стала власником 58,8540% акцій ПрАТ «​​Українська національна розрахункова карта» (платіжна система «УкрКарт), йдеться в повідомленні, розміщеному в офіційному інтернет-виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Аваль-Брок», раніше акціями товариства не володіло, стало власником пакету акцій (ПрАТ «Українська національна розрахункова карта») у розмірі 1 412 495 штук, що становить 58,8540% статутного капіталу», - вказується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Система «УкрКарт» обслуговує, крім власних карт, також картки систем MasterCard, Visa, American Express. Учасниками системи є понад 40 українських банків.

На 1 січня 2012 року акціонерами «УкрКарт» були: ТОВ «Нові газові технології» - 28,99%, ТОВ «Інвестенерго» - 24,99%, інвестфонд «Комфортне місто» - 23,86%.