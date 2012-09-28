Медведєв запропонував Азарову включити рубль до першої групи валют

Прем'єр міністр РФ Дмитро Медведєв рекомендував прем'єр-міністру України Миколі Азарову включити рубль до першої групи валют.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 28 вересня в Ялті на Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі держав-учасниць СНД «Ялтинські ділові зустрічі».

«Звичайно, рік (розрахунку в рублях – УНІАН), можливо, й короткий термін, але мені здається, якщо ми хочемо встигати за часом, нам потрібно рухатися швидше. Якщо 40% розрахунку (між Україною і Росією – УНІАН) здійснюється в рублях, то це привід замислитися над тим, як оцінювати російський рубль в Україні. Хоча це питання смаку, якщо не хочеться платити рублями, то в якийсь момент можна прийти до розрахунку юанями. Зараз перед усією світовою економікою ця дилема стоїть», - сказав Д.Медведєв.

Цією заявою Д.Медведєв підтримав російських банкірів, які висловили аналогічну думку.

Зокрема, таку думку озвучив голова правління банку ВТБ, президент фінансово-банківської ради СНД Андрій Костін.

«За нашими даними, близько 40% експорту Україна в Росії оплачує вже рублями. Разом з тим, рубль за класифікацією, яка існує в центральному банку України, не відноситься до першої групи валют. Це знижує можливість рубля до здійснення ряду важливих операцій. Я б просив уряд розглянути це питання», - сказав банкір.

У відповідь прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив: «Ще рік взагалі не стояло питання розрахунку в рублях, так? А ми вже з вами в рублях розраховуємося – це крок уперед? Крок вперед. А надалі рухатимемося далі».

Довідка УНІАН. У вересні 2008 року "Газпром" заявив про плани з 2009 року в розрахунках з деякими своїми контрагентами перейти на рублі. В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією в рублях під час торговельно-економічної співпраці розглядається з 2010 року.

26 жовтня 2011 року в Москві під час зустрічі С.Арбузова з в.о. міністра фінансів РФ Антоном Силуановим, керівництвом Центрального банку Росії і ВАТ «Газпром» була досягнута домовленість про оплату спожитого Україною газу в рублях.

Тоді НБУ заявляв, що планує й надалі проводити роботу з валютної диверсифікації в розрахунках з основними торговими партнерами України, як країнами - членами Європейського Союзу, так і Росією, Китаєм й іншими.

У грудні «Нафтогаз» вперше частково розплатився з «Газпромом» в рублях за газ, що був поставлений у листопаді.