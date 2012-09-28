П'ять банків відновлено в статусі учасників Фонду гарантування вкладів

У статусі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відновлено п'ять банків. Про це повідомляється на сайті Фонду.

Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який набув чинності 22 вересня 2012 року, учасниками фонду є банки, участь яких в ньому є обов'язковою і які набувають статусу учасника фонду в день одержання ними банківської ліцензії.

Цей закон не передбачає переведення учасників фонду до категорії тимчасових його учасників, тим самим скасовуючи поняття тимчасового учасника фонду як такого», - говориться в повідомленні.

З урахуванням цього, з 26 вересня ц.р. учасниками Фонду гарантування вкладів стали: «Банк Альянс», «Західінкомбанк», «Інтербанк», «Східно-Промисловий комерційний банк» і «Унікомбанк».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і він є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

Кількість учасників фонду, станом на серпень 2012 року, становила 168 банків, кількість тимчасових учасників - 6 банків.