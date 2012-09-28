У вересні річна інфляція в зоні євро зросла до 2,7%
18:59, 28 вересня 2012Фінанси
0
Брюссель. За попередніми даними, у вересні 2012 року річна інфляція (вересень до вересня) в зоні євро становитиме 2,7%.
Про це УНІАН повідомили в Євростаті.
Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року річна інфляція становила в єврозоні 2,6%, в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) – 2,7%.
У зону євро з січня 2011 року входить 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter