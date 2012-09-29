У Азарова планують випуск 2 серій казначейських зобов'язань. Обсяг першої - 100 млн дол.

Уряд планує випустити дві серії казначейських зобов'язань, які призначатимуться виключно для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході міжнародного форуму учасників ринку капіталу представник Міністерства фінансів України.

За його словами, обсяг першої серії становитиме 100 млн дол.

Він також додав, що друга серія казначейських зобов'язань буде випущена лише після вдалого розміщення першої серії.

За інформацією представника Мінфіну, номінальна вартість одного цінного паперу становитиме 500 дол., процентна ставка становитиме 9,2%.

Він також повідомив, що наказ про випуск першої серії казначейських зобов'язань буде опубліковано в ЗМІ вже найближчого вівторка.