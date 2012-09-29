До кінця року уряд випустить облігації ще на 6,8 млрд грн

Уряд планує до кінця поточного року випустити облігації на 6,8 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході міжнародного форуму учасників ринку капіталу представник Міністерства фінансів України.

За його інформацією, 2 млрд грн із цієї суми припаде на довгострокові облігації, 4,8 млрд грн – на середньострокові.

«Пропонуватимемо на останній квартал такі облігації як середньострокові, довгострокові й, можливо, з фіксованою вартістю», - зазначив представник Мінфіну.

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