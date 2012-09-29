Загальний обсяг запозичень на 2013 рік становитиме 116,6 млрд грн - проект бюджету

Загальний обсяг запозичень на 2013 рік становитиме 116,6 млрд грн.

Як повідомив у ході міжнародного форуму учасників ринку капіталу представник Міністерства фінансів України, така цифра закладена в проект бюджету наступного року.

За його словами, із загального обсягу запозичень 6,1 млрд грн припаде на спецфонд, 82,4 млрд грн на внутрішні запозичення і 34,2 млрд грн – на зовнішні запозичення.