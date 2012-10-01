В Україні з 1 жовтня підвищуються соціальні стандарти.

Згідно із законом про державний бюджет на 2012 рік, прожитковий мінімум із 1 жовтня встановлюється на рівні 1060 грн. З 1 грудня його буде підвищено до 1095 грн.

Для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, встановлюються наступні розміри прожиткового мінімуму на 2012 рік:

для дітей до 6 років: з 1 жовтня - 930 грн, з 1 грудня - 961 грн;

для дітей від 6 до 18 років: з 1 жовтня - 1161 грн, з 1 грудня - 1197 грн;

для працездатних осіб: з 1 жовтня - 1118 грн, з 1 грудня - 1134 грн;

для осіб, які втратили працездатність: з 1 жовтня - 856 грн, з 1 грудня - 884 грн.

Законом також встановлена на 1 жовтня 2012 року мінімальна заробітна плата в місячному розмірі 1118 грн. З 1 грудня розмір мінімальної зарплати буде підвищено до 1134 грн; у погодинному розмірі: з 1 жовтня мінімальна зарплата становитиме 6,7 грн, з 1 грудня - 6,8 грн.

Розмір мінімальної пенсії з 1 жовтня становитиме 856 грн.