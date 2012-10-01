На поточному тижні потенціал для зміцнення євро буде обмежений - експерт

На поточному тижні (1 - 5 жовтня) пара EUR/USD буде перебувати під впливом макроекономічних звітів зі США, і навіть якщо статистика сприятиме ослабленню долара, потенціал для зміцнення єдиної валюти, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, може бути обмежений - ситуація в європейській економіці продовжує погіршуватися.

Як зазначають аналітики, в якості стелі руху може виступити рівень опору 1,3280. З іншого боку, очікувати значного руху вниз пари EUR/USD також не варто. В якості рівня підтримки проглядається позначка 1,2750.

Британський фунт також очікує важкий тиждень. У перші три дні Markit опублікує традиційні звіти за індексами менеджерів по закупівлях у промисловості, будівництві та сфері послуг. Крім того, Банк Англії 3 жовтня оголосить підсумки свого чергового засідання. Ситуація в економіці Великобританії трохи поліпшувалася останнім часом, а тому фунт відчував себе більш впевнено. При цьому він продовжить зберігати свою високу кореляцію з євро. У випадку, якщо ситуація буде сприяти посиленню «британця», то він може рушити до позначки 1,64.

Пара USD/JPY виглядає дуже привабливою для купівлі після того як наблизилася до підтримки 77,60. У разі її подолання вниз тут можна чекати інтервенцій з боку Банку Японії. Серйозним негативним моментом, однак, виступає той факт, що захисні ордери на закриття логічні лише в області 75,50.