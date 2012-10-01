Прогноз агентства Fitch щодо Індії та КНР зміцнив долар

Курс долара до євро підвищився до кінця торгів п'ятниці, 28 вересня, на тлі рішення міжнародного рейтингового агентства Fitch погіршити прогноз щодо зростання ВВП Китаю та Індії.

До закриття сесії долар подорожчав до євро до 1,2859 долара за євро проти 1,2913 долара за євро до кінця попередньої торгової сесії. До японської валюти долар зміцнився до 77,93 єни за долар проти 77,60 єни за долар на закриття торгів четверга.

Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США зріс до 79,89 пункта з 79,56 пункта днем раніше.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз щодо зростання ВВП Китаю за підсумками поточного року до 7,8% з 8% раніше, а прогноз щодо зростання ВВП Індії - до 6% з 6,5%. На пониження прогнозу щодо розвитку економіки Китаю вплинуло зниження обсягів експорту, а також спроби китайського уряду уповільнити зростання споживчих цін і цін на нерухомість. При цьому експерти агентства вважають, що доти, доки не буде помітно істотне погіршення ситуації на ринку праці КНР, від уряду країни варто очікувати лише незначних заходів з підтримки національної економіки.

Водночас, обмежили позитивну динаміку долара до євро новини з Іспанії. Згідно з підсумками стрес-тестів, рекапіталізація банків Іспанії зажадає приблизно 60 мільярдів євро, як і очікували аналітики. При цьому у семи банківських груп, сукупний портфель кредитів яких становить 62% від загального портфеля всіх іспанських банків, немає потреби в додатковому капіталі, передає РІА "Новости".