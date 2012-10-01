Міжбанк відкрився котируваннями 8,1450/8,1550 грн/дол.

У понеділок, 1 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1450/8,1550 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2605/09, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4595/10,4745. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2846/48 (п'ятниця, 28 вересня, – 1,2928/30).

У п'ятницю, 28 вересня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9930.