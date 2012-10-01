У серпні зведений баланс України знову сформовано з профіцитом

Профіцит платіжного балансу в серпні становив 615 млн дол. Про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Сергій Арбузов під час наради стосовно стану платіжного балансу, повідомляється на сайті регулятора.

«У серпні, другий місяць поспіль, зведений баланс України сформовано з профіцитом - 615 млн дол.... Приплив валюти в країну перевищує витрати на імпорт», - сказав С.Арбузов.

У свою чергу, директор генерального економічного департаменту НБУ Олександр Петрик повідомив, що за січень-серпень поточного року загальне сальдо платіжного балансу було позитивним - 304 млн дол.

«Головним чином, така ситуація склалася завдяки значним надходженням у реальний сектор ... Також і за рахунок кредитних ресурсів», - сказав О.Петрик.

За його словами, сальдо поточного рахунку було позитивним у серпні, а зростання експорту становило 0,8%, за вісім місяців - 2,9%.

«Зниження світового попиту і падіння цін на метали на світових ринках вплинуло на зменшення експорту чорних металів, основну статтю нашого експорту. Але це було компенсовано зростанням експорту продукції АПК, зокрема зернових, на 43,8%, а також продукції машинобудування», - заявив А.Петрик.

Грошові перекази в Україну за січень-серпень п.р. становили 4,8 млрд дол., що майже на 5% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Профіцит фінансового рахунку становив у серпні 2,1 млрд дол., і сформувався в основному за рахунок залучення інвестиційного і боргового капіталу.

За словами банкіра, приплив прямих іноземних інвестицій у серпні зріс майже до 900 млн дол. і був одним із найбільших у поточному році.

Чисті залучення зовнішнього боргового ресурсу в серпні становили 680 млн дол., з початку 2012 року - 3,9 млрд дол.

О.Петрик запевнив, що приріст готівкової валюти поза банками зменшується. За 8 місяців 2012 р. цей показник становив 3,6 млрд дол., що майже на 40% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Золотовалютні резерви НБУ на кінець серпня становили 30 млрд дол., що забезпечує покриття імпорту майбутнього періоду упродовж 3,4 місяця.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).