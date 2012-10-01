ВР розгляне доопрацьований проект бюджету-2013 у листопаді-грудні - Литвин

Верховна Рада розгляне доопрацьований урядом проект державного бюджету на наступний рік у листопаді-грудні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир Литвин сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Зокрема, В.Литвин зазначив, що сьогодні знову розмовляв з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим, зокрема і з приводу його заяв, що нинішня Верховна Рада не зможе прийняти бюджет на наступний рік.

За словами В.Литвина, М.Азаров, говорячи це, «мав на увазі, що за два робочі дні в жовтні це неможливо зробити, але уряд доопрацює і подасть його, щоб розглянути проект бюджету в листопаді-грудні».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік» і передав до ВР.

15 вересня голова Верховної Ради В.Литвин повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

22 вересня прем'єр-міністр М.Азаров заявив, що проект бюджету на 2013 рік буде покращено урядом за рахунок збільшення доходної частини і подано для ухвалення Верховній Раді нового скликання, оскільки нинішній склад парламенту технічно не зможе прийняти документ за ті два робочі дні, що залишилися.